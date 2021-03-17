شاومى تطرح هاتفا بقوة شحن خارقة

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف "Black Shark 4" بإمكانيات كبيرة منها قوة الشحن الخارقة التى تجعلها تشحن فى دقائق معدودة. وبالنسبة لمواصفات هاتف شاومى الجديد سيأتى بشاشة تصل قياسها إلى 6.7 بوصة من نوع OLED، بالإضافة إلى تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. ويحتوى الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية وتأتى الرئيسية مننها بدقة 64 ميجا بيكسل والسيلفى 18 ميجا بيكسل، وفقا لما جاء فى موقع "GSMArena". وتصل سعة بطارية الهاتف إلى 4500 ميللى أمبير فى الساعة، بالإضافة إلى أنه مزودا بذاكرة وصول عشوائى بسعة 8 جيجابايت، ومساحة التخزين الداخلى 128 و256 جيجابايت.

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