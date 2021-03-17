الألوان وتأثيرها على الحالة المزاجية

جدة - نرمين السيد - وأوضح تقرير لموقع "برايت سايد" أن الألوان تغير المشاعر والظهور بشكل أكثر جاذبية.

ويشتهر اللون الأحمر بمنحه الثقة لمرتديه لذا يتطلب الجرأة، ويجب تحديد درجة اللون التى تتناسب مع البشرة.

ويمنح اللون الأحمر الثقة بالنفس وخصوصا وسط عدد كبير من الأفراد، ويفضل مزجه مع اللون الأسود أو الأبيض أو البيج لأجل الحصول على تأثير أكثر توازنا.

ويساعد اللون الأصفر على الاندماج والتقارب مع الكثير من الشخصيات، بينما الأزرق يمنحك الشعور بالاسترخاء كما يؤثر على وظائف الأعضاء عن طريق خفض ضغط الدم بالإضافة إلى ذلك فهو يساعد على الاسترخاء وخلق انطباع إيجابى.

أما بالنسبة للون الأخضر يساعد فى الحصول على الهدوء والانتعاش، ولكن اللون البرتقالى يجمع بين الجودة المشمسة للأصفر وعمق اللون الأحمر، ويُعتقد أن اللون البرتقالى مثالى لتحفيز النشاط وإيقاظ الإبداع.

وعند الحديث عن اللون الأسود فهو ملك الألوان لدوره فى إحداث تأثير بصرى جيد ويترك انطباعا ساحرا مزدوجًا بالحزن والأناقة المتزايدة.