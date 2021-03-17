جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "نينتيندو" اليابانية، رائدة صناعة أجهزة الألعاب الإلكترونية، أنها تتوقع أن تشهد مبيعات هائلة فى برمجيات وأجهزة الألعاب "سويتش" خلال عامها المالى المقبل يصل إلى 250 مليون وحدة وهو أمر لم يكن يتوقعه العديد من المستثمرين.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نينتيندو: 250 مليون وحدة متوقع بيعها من الألعاب الإلكترونية الفترة المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.