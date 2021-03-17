هواوى: خطة للمنافسة فى شبكات الجيل الخامس

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "هواوى" أنها تعتزم السعى للحصول على حقوق ملكية من شركات مثل "آبل وسامسونج" مقابل استخدام براءات الاختراع الخاصة بهما، حيث تعتقد أن بإمكانها إبرام صفقات ترخيص على الرغم من العقوبات المفروضة فى الولايات المتحدة، وتخطط لاستخدام أرباحها للاستثمار بشكل أكبر فى البحث والتطوير.

وحصلت "هواوى" على براءات اختراع على التكنولوجيا الجديدة أثناء تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس جنبًا إلى جنب مع شركات مثل "كوالكوم وإيريكسون" اللازمة للتشغيل البينى بين شبكات الجيل الخامس 5G المختلفة.

وقال جيسون دينج، رئيس حقوق الملكية الفكرية فى هواوى فى بيان: "كانت هواوى أكبر مساهم تقنى فى معايير 5G.. وتعتزم الشركة فرض رسوم تصل إلى 2.50 دولار أمريكى لكل هاتف يستخدم براءات اختراع 5G، وتعتقد شركة هواوى أنه لا ينبغى أن تتأثر أعمال براءات الاختراع الخاصة بها بالعقوبات المستمرة.