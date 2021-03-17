سماء اليونان تحتفل بـ الإثنين النظيف بالطائرات الورقية

جدة - نرمين السيد - شهدت سماء أثينا احتفال السكان بتلك المناسبة التى تدعى "الإثنين النظيف أو النقى أو الأخضر" من خلال إطلاق الطائرات الورقية فى سماء المدينة، وفقا لما جاء فى شبكة "يورو نيوز". وتداول فيديو أثناء احتفالية سكان أثينا برغم القيود الصحية المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا وهم مجتمعون فى بعض المناطق لإطلاق الطائرات الورقية فى الهواء مع مراعاة التباعد الاجتماعى. ويعد يوم الإثنين النظيف هو من أهم الأعياد السنوية فى اليونان وقبرص، ويهتم فيه السكان بإطلاق الطائرات والتنزه فى الهواء الطلق وتناول المأكولات البحرية، كما يتم تحضير خبز خاص بالمناسبة يطلق عليه خبز لاجانا.

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