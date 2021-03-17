سر الرقم 17 فى اتهام نادلة كندية بحوزة ملايين الدولارات

جدة - نرمين السيد - النادلة الكندية، التى لم يتخطى عمرها 17 عاماً، اتُهمت بحيازة 17 مليون دولار على الرغم من أن دخلها المادى المحدود، والذى يبلغ 17 ألف دولار سنوياً، لم يقنع وكالة الضرائب التى جمّدت أرصدتها فى البنوك.





وفى التفاصيل التى نقلتها هيئة الإذاعة الكندية، فقد جمّدت السلطات جميع الأموال فى حسابات ألينا، لأنها اعتقدت أنها مدينة بأكثر من 8 ملايين دولار للضرائب.

وفى مستهل الأمر، كانت تتلقى إلينا القاطنة فى مدينة فيكتوريا غربى كندا إشعارات ومكالمات مسجلة من وكالة الضرائب الكندية، غير أنها لم تلق لها بالاً، معتقدة أن الأمر لا تعدو كونها محاولة احتيال.

وعندما تلتقت لاحقاً إخطاراً مكتوباً من سلطات الضرائب ويفيد حيازتها مبلغ 17 مليون دولار ودين للسلطات بقيمة 8 ملايين دولار، بدا أن فى الأمر خلل ما.

وقالت إنها عندما حاولت فحص حسابها ذات مرة وجدته بالسالب، رغم أنها كانت قد أودعت فيه أقل قليلا من 6 آلاف دولار، ما دفع الفتاة للجوء لمحاسب قانونى، الذى قام بتوثيق تجربتها، وقال المحاسب إن الأمر خطأ واضح.

ولا تعرف الفتاة أو ذووها أو حتى المحاسب أين وقع الخطأ فى الإقرار الضريبى؛ فيما امتنعت وكالة الضرائب الكندية عن التعليق، قائلة إنه لا يمكنها الحديث بسبب السرية التى تحاط بملفات دافعى الضرائب، لكن الخطأ قد يكون ناجماً عن إضافة عدة أصفار دون قصد إلى الدخل الأساسى الذى تحققه الفتاة.