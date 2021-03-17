فيسبوك توقف التوصية بالمجموعات السياسية على مستوى العالم

جدة - نرمين السيد - ووفقاً للمنصة تهدف التغييرات إلى الحد من إساءة استخدام المجموعات على شبكتها الاجتماعية، وإبطاء وصول الفاعلين السياسيين الذين يتطلعون إلى استخدام المنصة لأغراض ضارة.

وذكرت المنصة أنها لن توصى بعد الآن بصفحات مدنية وسياسية أو مجموعات جديدة لجميع المستخدمين على مستوى العالم.

وأعلنت المنصة تغييرات أخرى تهدف إلى الحد من إساءة استخدام المجموعات على شبكتها الاجتماعية، مثل خفض امتيازات المجموعات التى تتراكم عليها الانتهاكات. فى حالات الأذى الشديد ، سيزيل الموقع هذه المجموعات تمامًا، ستظهر المجموعات التى تنتهك قواعد فيسبوك أقل فى التوصيات، وعرض تحذير للمستخدمين عندما يكونون على وشك الانضمام إلى مجموعة تم اكتشاف أنها تعرضت لانتهاكات مجتمعية.

عندما يرسل شخص ما دعوة إلى مستخدم آخر للانضمام إلى مجموعة لديها انتهاكات مجتمعية، سيحد فيسبوك من هذه الإشعارات بحيث لا يستقبلها المستخدمون إلا مرة واحدة، تقليل توزيع المنشورات من المجموعات ذات الانتهاكات المجتمعية.