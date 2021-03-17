خرائط أبل تظهِر أقرب مركز تطعيم ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة آبل (Apple) الأمريكية رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، عن تحديث جديد لتطبيق الخرائط الخاص بهواتفها، سيمكن المستخدمين من معرفة أقرب مركز تطعيم ضد فيروس كورونا.





وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن التحديث الجديد يظهر بيانات مواقع التطعيم مثل ساعات العمل وأرقام الهاتف ورابط الموقع الإلكترونى لتحديد موعد لتلقى اللقاح. وأشار الموقع إلى أن أبل بذلك انضمت إلى شركتى "فيسبوك" (facebook) و"جوجل" (google) اللتين أعلنتا فى وقت سابق عن خدمات مماثلة فيما يخص معرفة مواقع التطعيم القريبة وحجز موعد لتلقى اللقاح.

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