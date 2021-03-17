خاصية جديدة تسهل التعامل مع الفيديوهات على جوجل كروم

جدة - نرمين السيد - طرح متصفح الويب "جوجل كروم" خاصية جديدة تمكن المستخدمين من الاستعراض الفورى لمحتوى مقاطع الصوت والصورة على أجهزة الحواسيب الشخصية وكذلك الأجهزة المحمولة اللاب توب.





وتعتبر هذه الخاصية، التى توفرها نسخة جوجل كروم 89، من العناصر المميزة للهواتف الذكية المعروفة باسم "بيكسل 4" و"بيكسل 3" و"بيكسل 3 إيه" وغيرها من الهواتف الذكية من غير تلك الأنواع.

وأشارت الشركة إلى أنه من مزايا هذه الخاصية الجديدة أنها تمكن المتصفحين للمقاطع الصوتية أو الفيديو من معرفة المحتوى بكتابة النص على الشاشة، الأمر الذى يعتبر تيسيراً على المستخدمين خاصة فى الأجواء الصاخبة وأوقات الليل التى تحتاج إلى الهدوء، بالإضافة إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف فى قدراتهم السمعية على معرفة المحتوى بشكل سريع، مشيرة إلى أنها أيضاً تساعد المستخدمين الذين يعانون من عدم القدرة على فهم اللهجة الإنجليزية للمتحدثين داخل هذه المقاطع.

وأوضحت الشركة أن هذه الخاصية سيتم طرحها باللغة الإنجليزية فقط فى الوقت الراهن.