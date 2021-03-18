تقرير.. ثروة ترامب انخفضت 700 مليون دولار خلال ولايته

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة أن صافى ثروة ترامب تراجعت من 3 مليارات دولار إلى 2.3 مليار، مع جائحة فيروس كورونا وتداعيات اقتحام الكابيتول فى 6 يناير، مما أثر بشدة على إمبراطوريته التجارية، مشيرة إلى أن الوباء دمر العديد من شركات ترامب، من بينها الفنادق والكازينوهات والمكاتب، حيث أغلقت أماكن العمل وتوقفت السياحة بسبب قيود السفر العالمية.

وأوضحت، بحسب "روسيا اليوم"، أن تداعيات هجوم الكابيتول سببت ضرارا بعلاقاته مع السماسرة والمقرضين، كما انخفضت قيمة العقارات التجارية لترامب بنسبة 26 فى المائة بين عامى 2016 و2021، والتى تقدر قيمتها حاليا بـ1.7 مليار دولار.

أما قيمة فنادق ومنتجعات ترامب فتلقت ضربة أكبر، حيث انخفضت بنسبة 42 فى المائة بين عامى 2015 و2021 وتكبدت ديونا بقيمة 330 مليون دولار.

وقالت "بلومبيرج" إن أعمال ترامب التجارية فى مجال العقارات تمثل ما يقرب من ثلاثة أرباع ثروته.