بايدن يدافع عن تصرفات كلبه ميجور

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى حديث لشبكة abc news، إن ميجور كلب إنقاذ، وهو بالغ فى رد فعله لأنه لم يكن معتادا على الغرباء من حوله، كما نفى أن يكون "ميجور" نفى إلى ديلاوير.. "هو عاد إلى المنزل للحصول على تدريب إضافى".

وأضاف: "هو كلب لطيف كما أن 85% من الناس فى البيت الأبيض يحبونه.. كل ما يفعله هو أنه يلعقهم ويهز ذيله".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى، أكدت أن كلبى بايدن "سيعودان قريبا للبيت الأبيض"، بعد إبعادهما إلى منزل العائلة بولاية ديلاوير، إثر رد فعل عدوانى لأحدهما تجاه "شخص غير مألوف".