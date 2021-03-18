صور - صاحبة أطول شعر فى بريطانيا .. طوله متران ويزن 4 أرطال

جدة - نرمين السيد - وقالت كيلى التى توقفت عن قص شعرها فى سن 17 عاما: "منذ صغرى وشعرى ينمو بسرعة كبيرة، وكنت علىَّ أن أذهب إلى مصفف الشعر كثيرا، وفى مرحلة ما لم أعد أرغب فى قص شعرى وتركته ينمو بصورة طبيعية.

ووفقا لـ صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ذكرت "صاحبة أطول شعر فى بريطانيا": "أصبحت أعانى من آلام فى الرأس والرقبة، وأحتاج إلى ساعة ونصف لغسل شعرى، وساعة أخرى لتمشيطه، متابعة: "عند الاستحمام أقوم بتعليقه على خطاف لأرفع الوزن عن رقبتى وكتفى.. حتى إننى انزلقت على شعرى عدة مرات أثناء الاستحمام، وكذلك أغلق باب السيارة عليه.. لكننى اعتدت عليه الآن ولن أغيره".

وأكدت أنها نادرًا ما تخرج وهى تاركة شعرها منسدلًا للأسفل، لأنها تتعثر به وتقع على الأرض، قائلة: "شعرى يمثل عقبة حتى لو كنت ارتدى كعب 4 بوصات".