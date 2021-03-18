فيديو.. قصة نجاح أم مصرية من ذوى الهمم تحدت كل الظروف الصعبة

جدة - نرمين السيد - قالت "محروسة"، خلال الحلقة، إنها كانت فى قرية بمحافظة الجيزة، وفى سن العشرين لم تكن متزوجة، ثم تزوجت بعد ذلك رغم ظروف الإعاقة، وبعد 8 سنوات تقريبًا أصيب زوجها بأمراض عديدة منعته من العمل، متابعة أنها اشترت تروسيكل وعملت عليه "تباع عربية" وكانت فى منتهى الرضا، وذلك لأنها كانت تحاول أن تنسى أنها معاقة.

تابعت أن بعد ذلك أخذت شهرة بالطعام الذى تحضره حيث كانت تنفذه بنفسها، حيث كانت تذهب إلى سوق العبور بالتروسيكل لشراء المستلزمات وتعود إلى المنزل للعمل، وبعدها تقوم بتوصيل الطعام إلى العملاء، كاشفة أن لديها نورهان وأحمد عمره 9 سنوات وحصل على جائزة فى الشعر العربى قبل فترة.

كما سلّم البرنامج جوائز إلى مدام محروسة ومدام أميمة التى كان لها قصة نجاح كبيرة، وقدمت رحلة كفاح مع أبنائها.

"أحلى أكلة" يعرض من الثانية وحتى الثالثة ظهرًا من السبت للأربعاء، حيث يعرض يوم السبت أسماك والأحد أكلات شعبية والاثنين أكلات للدايت والأطفال والثلاثاء أكلات العزومات والأربعاء مسابقة بين المشاهدين.