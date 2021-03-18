جدة - نرمين السيد - قالت "محروسة"، خلال الحلقة، إنها كانت فى قرية بمحافظة الجيزة، وفى سن العشرين لم تكن متزوجة، ثم تزوجت بعد ذلك رغم ظروف الإعاقة، وبعد 8 سنوات تقريبًا أصيب زوجها بأمراض عديدة منعته من العمل، متابعة أنها اشترت تروسيكل وعملت عليه "تباع عربية" وكانت فى منتهى الرضا، وذلك لأنها كانت تحاول أن تنسى أنها معاقة.
تابعت أن بعد ذلك أخذت شهرة بالطعام الذى تحضره حيث كانت تنفذه بنفسها، حيث كانت تذهب إلى سوق العبور بالتروسيكل لشراء المستلزمات وتعود إلى المنزل للعمل، وبعدها تقوم بتوصيل الطعام إلى العملاء، كاشفة أن لديها نورهان وأحمد عمره 9 سنوات وحصل على جائزة فى الشعر العربى قبل فترة.
كما سلّم البرنامج جوائز إلى مدام محروسة ومدام أميمة التى كان لها قصة نجاح كبيرة، وقدمت رحلة كفاح مع أبنائها.
"أحلى أكلة" يعرض من الثانية وحتى الثالثة ظهرًا من السبت للأربعاء، حيث يعرض يوم السبت أسماك والأحد أكلات شعبية والاثنين أكلات للدايت والأطفال والثلاثاء أكلات العزومات والأربعاء مسابقة بين المشاهدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. قصة نجاح أم مصرية من ذوى الهمم تحدت كل الظروف الصعبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.