ابتكار جديد.. الحل السحرى للهروب من اجتماعات زووم

جدة - نرمين السيد - ابتكر مطور، أداة أطلق عليها اسم "زووم إسكيبر" أو "Zoom Escaper"، حيث تمكن الشخص المدعو إلى اجتماع من مغادرته، حيث تطلق أصوات مزعجة لدرجة تدفع الآخرين لمطالبتك بالخروج من الجلسات.





ووفقا لسكاى نيوز، فقد تتنوع الأصوات المزعجة التى توفرها الأداة ما بين صدى الصوت والتشويش الإلكترونى وبكاء الأطفال ونباح الكلاب والرياح وأعمال الصيانة وغيرها. ويقول سام لافين مبتكر الأداة الجديدة: "آمل أن يستخدم الناس زووم إسكيبر للهروب من مكالمات زووم".

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