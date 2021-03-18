بتروا يديه وفقأوا عينيه.. القصة الكاملة لجريمة فتى الزرقاء

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وعبر فتى الزرقاء، عن رضاه بعد أحكام الإعدام التى أصدرتها محكمة أمن الدولة فى الأردن، بحق الذين شاركوا فى الاعتداء عليه، وقال فتى الزرقاء خلال تصريحات صحفية: "شعورى جميل جدا، لا أستطيع وصفه.. كنت أنتظر هذا اليوم.. بعد الأحكام الصادرة لم يعد لدى سبب لأفكر فى الموضوع".
بداية قصة فتى الزرقاء
بدأت قضية فتى الزرقاء فى شغل الرأى العام الأردنى أكتوبر الماضى حيث اختطف عدد من الأشخاص فتى الزرقاء البالغ من العمر 16 عاما، وبتروا يديه وفقأوا إحدى عينيه، وألقوه فى شارع غارقا فى دمائه فى الزرقاء بعمّان.
حكم المحكمة
أصدرت محكمة أمن الدولة أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت على 5 من مرتكبى جريمة فتى الزرقاء، وأحكاما بسجن أحد المدانين 15 عاما وآخر 10 أعوام واثنين آخرين بالسجن عاما كاملا لكل منهما، فيما برأت المحكمة 7 آخرين.
ويحاكم فى هذه القضية 17 متهما، أحدهم فار من وجه العدالة، ويواجهون تهما من بينها جناية القيام بعمل إرهابى يعرض المجتمع للخطر والشروع بالقتل العمد بالاشتراك، وإحداث عاهة دائمة، والخطف الجنائى.
علاج فتى الزرقاء
قال فتى الزرقاء، إنه أكمل تدريب الأطراف، وينتظر وصولها من ألمانيا، متابعا: "الشعب الأردنى والعربى دعمنى نفسيا ومعنويا.. معنوياتى عالية بسببهم"، موجها رسالة شكر للعاهل الأردنى، قائلا إنه "سانده كثيرا، وأشكر أيضا كل الشعب الأردنى والدول العربية".
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