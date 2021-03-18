مدينة ملاهى نينتندو تفتح أبوابها أمام الزائرين فى أوساكا غرب اليابان

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة فرانس 24 الإخبارية اليوم الخميس أنه بسبب الإغلاق الحالى للحدود اليابانية لمواجهة الوباء، سيظل على الزوار من خارج البلاد الانتظار حتى إشعار غير محدد قبل أن يتمكنوا من زيارة الموقع.

وأضافت القناة أنه تم التخطيط لملاهى "نينتندو" أخرى مماثلة على المدى الطويل فى حدائق "يونيفرسال ستوديوز" فى "أورلاندو" بفلوريدا وهوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتضم منطقة "سوبر نينتندو وورلد" ألعاب ماريو كارت وغيرها من عوامل الجذب القائمة على ألعاب نينتندو، وكانت مدينة ملاهى "يونيفرسال ستوديوز" اليابان - ومقرها فى أوساكا - قد أعلنت فى 30 نوفمبر الماضى افتتاح منطقتها الترفيهية الجديدة التى تحمل اسم "نينتندو"، يوم 5 فبراير المقبل، وذلك بعدما تم تأجيل الافتتاح من الصيف بسبب تفشى فيروس كورونا.

وكان من المقرر افتتاح "سوبر نينتندو وورلد" بمدينة الملاهى الضخمة الواقعة فى مدينة "أوساكا" غربى اليابان فى يوليو الماضى بالتزامن مع انطلاق الألعاب الأولمبية.