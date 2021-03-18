صور: اكتشاف طريق سحرى يثير الجدل على خرائط جوجل

جدة - نرمين السيد - وقال مستخدمو التطبيق إن هذا الطريق الذى ظهر على "جوجل" يثبت وجود حياة أخرى مجهولة، ويمتد هذا الطريق لمسافة بعيدة ولكن لا يمكن رؤية نهايته.

وظهر فى الصور التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى ملامح الطريق الذى اختفت نهايته ولا يوجد على جنباته سوى بعض الثلوج والخطوط البيضاء، ويظهر فى الجانب الأيسر من الطريق صور عشب، ولكنه أيضًا يطمس إلى العدم الأبيض البعيد.