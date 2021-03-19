فيديو.. أول تهديد لكلوب هاوس من فرنسا

جدة - نرمين السيد - وأوضح تقرير لقناة الغد أن اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات "كنيل" أشارت إلى أن التحقيق من شأنه التأكد من سريان القانون الأوروبى لحماية البيانات على "كلوب هاوس"، ومدى احترام الشبكة له، موضحة أنها قد تلجأ إلى "صلاحياتها" فى حال ثبوت عدم التزام الشبكة بهذه التشريعات.

وتابع التقرير: جمعت عريضة فى فرنسا أكثر من عشرة آلاف توقيع لإخطار هيئة "كنيل" بشأن انتهاكات محتملة للخصوصية من جانب تطبيق "كلوب هاوس"، ولفتت إلى أن التطبيق الأمريكى لا يملك أى مقر فى الاتحاد الأوروبى وفق التحقيقات الأولية.

وتحقق خدمة "كلوب هاوس" الأمريكية نجاحاً كبيراً فى الأشهر الأخيرة، وهى شبكة اجتماعية صوتية تتيح للمستخدمين التجمع فى غرف محادثات افتراضية.