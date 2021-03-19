جوجل تستعد لإنفاق 7 مليارات دولار على مقراتها فى أمريكا خلال 2021

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار عودة الشركة للإنفاق على مقرات مكاتبها بعد توقفها جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت الشركة إن الخطة الجديدة تستهدف توسيع مكاتبها ومراكز بياناتها فى 19 ولاية أمريكية، مما سينعكس على خلق ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل، لافتة إلى أن ولاية كاليفورنيا ستحظى وحدها بمليار دولار من تلك الأموال.
وتخطط الشركة لافتتاح مقرات جديدة لمكاتبها فى كل من سياتل وهوستون، ومسيسيبى، كما تخطط لعودة موظفيها إلى العمل داخل مكاتبها بداية فصل الخريف.
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