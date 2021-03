بأجنحة وزعانف.. عالم أحياء يؤكد تشابه الكائنات الفضائية بحيوانات الأرض

جدة - نرمين السيد - وكشف "كيرشنباوم"، مؤلف كتاب The Zoologist's Guide to the Galaxy، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن نظرية داروين تنطبق فى جميع أنحاء الكون، وإن هذه هى العمليات التى تحكم تكوين الحياة على الأرض، وبالتالى ينتج عنها مخلوقات تشبه بشكل ملحوظ تلك التى نراها فى عالمنا.

وقال "كيرشنباوم"، إن الكائنات الفضائية لها أجسام متناظرة بأجنحة أو أرجل أو زعانف، وسيكونون أيضًا لديهم ذكاءً، ولهم لغة متطورة وربما حتى تقنية، حيث إن نظرية تشارلز داوين فى الانتقاء الطبيعى هى بقاء الأفراد وتكاثرهم بناءً على قدرتهم على التكاثر بنجاح.