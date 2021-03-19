صور- أزياء الربيع والصيف للمحجبات فى 2021

جدة - نرمين السيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق فصل الربيع، والمعروف بألوانه الزاهية والمبهجة فى اختيار تصاميم ملابسه، كما يتميز أيضا بأجواء مليئة بالنشاط ومفعمة بالحيوية، ويبدأ الأفراد فى تخفيف الملابس الخاصة بفصل الشتاء.





وتتميز ألوان الربيع وصيف 2021 للمحجبات، هذا العام، بألوان زاهية ما بين الأبيض الأوف وايت والأخضر والأصفر والوردى والأزرق. وتشمل أغلب أزياء هذه الإطلالات "فساتين وكاجوال" مع حجاب التوربان، وحذاء كلاسيكى مطبع ببعض الإكسسوارات الخفيفة.

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