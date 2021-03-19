Reno5 F.. ماذا تعرف عن أحدث إصدارات أوبو؟

جدة - نرمين السيد - وحسب روسيا اليوم، يأتى الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (160.1-73.2-7.8) ملم، يزن 172 ج، محمى بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش. وحصل الجهاز على شاشة AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 430 شمعة/م تقريبا. ويضمن الأداء الممتاز له معالج Mediatek MT6779V Helio P95 ، ومعالج رسوميات PowerVR GM9446، وذواكر وصول عشوائى 8 جيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 جيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC كما يتمبز الهاتف بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه. كما حصل هذا الهاتف أيضا على بطارية بسعة 410 ميلى أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وماسح لبصمات الأصابع مدمج فى الشاشة، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية. ومن المقرر أن يتم طرح الهاتف بسعر 250 يورو تقريبا.

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