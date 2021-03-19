جدة - نرمين السيد - ولدت سارة فى السابع من يونيو عام 1990 واشتهرت بفوزها بجائزة مجلة جيرلفريند عام 2006. كما أنها جذبت الأنظار إليها خلال مشاركتها فى عرض أزياء فيكتوريا سيكريت عام 2008، وهى فى سن 18 عاما.

تحرص سارة ستيفنز على مشاركة جمهورها تفاصيل يومها، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، الأمر الذى يحظى بإعجاب جمهورها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- سارة ستيفنز.. بطلة فيكتوريا سيكريت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.