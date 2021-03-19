الإمارات تطلق غدا القمر الصناعى «دى إم سات 1»

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن الإمارات تضرب موعدا جديدا مع المستقبل والفضاء بإطلاق القمر الصناعى "دى إم سات1" أول قمر اصطناعى نانو متر بيئى، المقرر انطلاقه غدا، على متن صاروخ الإطلاق الروسى "سويوز2.1 إى" من قاعدة بايكونور الفضائية فى كازاخستان فى مهمة عمل تتجاوز 3 أعوام .





وقالت الصحيفة فى افتتحاتها اليوم الجمعة - تحت عنوان "موعد جديد مع المستقبل" - إن هذا الإنجاز يمثل حلقة جديدة من سلسلة المبادرات العلمية، التى ينتجها ويديرها ويشرف عليها وينفذها مركز محمد بن راشد للفضاء، التى أدخلت اسم الإمارات فى أهم المحافل العلمية والتكنولوجية، لتضيف للدولة إسهاما جديدا فى سعى البشرية نحو استكشاف الفضاء واستثماره. وتابعت الصحيفة، "القمر الاصطناعى «دى إم سات1» يمثل إسهاما جديدا لهذا المركز الرائد فى المنطقة نحو تجسيد رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، المتجسدة بدعوته إلى استئناف الحضارة العربية والإسلامية". ونبهت إلى أن مهمة القمر الاصطناعى«دي إم سات1» فى الفضاء، التى تتمحور حول رصد وتجميع وتحليل البيانات البيئية، وقياس ملوثات الهواء والغازات الدفيئة، وتطوير خرائط تركيز وتوزيع الغازات الدفيئة فى دبى والإمارات بشكل عام، إنما هى مهمة لها شقها الأرضى، التى تضطلع نخبة العلماء الإماراتيين والعرب، ممن سيتلقون هذه البيانات ويحللونها.

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