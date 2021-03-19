فى 5 دقائق.. أسرع طريقة لتقديم طبق الكول سلو

جدة - نرمين السيد - وعلى الرغم من أن هذا الطبق معشوق من الجميع سواء كبار السن أو الصغار إلا أن الكثير من السيدات لا تعرف طريقة تحضيره.

وإليك أسرع طريقة لتقديم طبق الكول سل وفى 5 دقائق فقط:

المحتويات المطلوبة

- قطع صغيرة من الكرنب

- قطع صغيرة من الجزر

- نصف كوب مايونيز

- 2 ملاعق كبيرة سكر أبيض

- ملعقة ونصف كبيرة عصير ليمون

- ملعقة كبيرة خل أبيض

- ربع ملعقة صغيرة ملح

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون خشن

طريقة التحضير:

ضعى الكرنب والجزر فى وعاء مناسب، ثم يضاف المايونيز والسكر وعصير الليمون والخل الأبيض والملح والفلفل فى وعاء كبير، ويخفقون معًا حتى يتجانسوا تمامًا.

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ثم يُضاف المزيج إلى الكرنب ويحرّك جيداً حتى يمتزج، اتركيه لمدة ساعتين على الأقل فى الثلاجة قبل التقديم.