قبل طرحه فى الأسواق المصرية.. مميزات سامسونج A72

جدة - نرمين السيد - فى هذا التقرير نستعرض أهم مميزات وعيوب سامسونج A72، والذى يصل وزنه 205 جرامات، ويدعم شريحتى اتصال من نوع Nano Sim. مميزاته سامسونج A72 شاشة ذات جودة عالية من نوع سوبر أموليد بلس حيث الدقة والوان المشبعة البطارية تأتى قوية يمكنها العمل الى فترة كبيرة. أبعاد الهاتف 165 × 77.4 × 8.4 ملم . الموديل: SM-A725F, SM-A725F/DS. يدعم شبكات الاتصال الجيل الثانى الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G. الهاتف مصنوع من واجهه من الزجاج وظهر و أطار من البلاستيك. يدعم مقاومة الماء والغبار (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP67. يأتى الهاتف بنوعين من الذاكرة على النحو التالى: – النوع الأول يأتى بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت – يأتى النوع الثانى الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا جميع إصدارات الهاتف داعمة لزيادة المساحة عن طريق كارت ميمورى حتى 1 تيرا بايت بمنفذ مشترك مع شريجة الاتصال. الكاميرا الأمامية تأتى بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 الكاميرا الخلفية للجوال تأتى بكاميرا رباعية حيث تأتى : الأولى بدقة 64 ميجا بكسل + الثانية تأتى بدقة 8 ميجا بكسل + الثالثة تأتى بدقة 12 ميجا بكسل + الرابعة تأتى بدقة 5 ميجا بكسل. فلاش خلفى أحادى من نوع ليد فلاش. الواى فاى يأتى بترددات الـ a/b/g/n/ac. البلوتوث يأتى بإصدار5.0 مع دعمه لخاصية الـ A2DP, LE, aptX HD. يدعم تحديد الموقع الجغرافى الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS . يدعم الجوال مستشعر البصمة اسفل الشاشة. الحماية يأتى مع التعرف على الوجه والبصمة وكلمة السر والنمط. مزود بمنفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن. Reno5 F.. ماذا تعرف عن أحدث إصدارات أوبو؟ أما عن منفذ الـ 2.0 USB فيأتى من النوع الـ Type-C 1.0 مع دعمه لخاصية الـ On-The-Go. البطارية تأتى من نوع ليثيوم بوليم تدعم الشحن السريع تأتى مع سعة 5000 مللى أمبير غير قابل للإزالة تدعم الشحن السريع بقدرة ، شحن سريع 25 وات. يأتى بنظام التشغيل الـ Android 11 بفتح العلبة مع واجهة الـ One UI 3.0. يأتى الهاتف بألوان التالية: "الأسود والأبيض والأزرق والبنفسجى".

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