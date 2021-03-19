20 صورة لـ جيزيل بوندشين أشهر عارضة أزياء برازيلية

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جدة - نرمين السيد - بداية الشهرة لجيزيل بوندشين، كانت فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية ريو 2016 بالمشى على أطول مدرج أزياء عالمى بحضور 78 ألف مشاهد.
وظهرت خلال الحفل بفستان جذاب مطرز بالترتر الذهبى اللامع، من تصميم المصمم البرازيلى Alexandre Herchcovitch، والذى استغرق تصميمه 4 أشهر من العمل الدقيق.
جيزيل بوندشين، مواليد عام 1980، فى Horizontina وهى منطقة تقع جنوب البرازيل، والتحقت عام 1993 بدورة متخصصة فى تكوين عارضات الأزياء، وحصلت فى عام 2009 على لقب سفيرة النوايا الحسنة للبيئة من قبل وكالة الأمم المتحدة للبيئة.
كانت تربطها علاقة عاطفية مع النجم ليوناردو دى كابريو، ولكنها اتخذت القرار الصعب بالانفصال بعد أن أدركت أنها بحاجة إلى تغيير فى أسلوب حياتها.
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