لأول مرة.. تويتر تعلن إضافة ميزة جديدة إلى منصتها

جدة - نرمين السيد - وقالت "تويتر" إن الميزة الجديدة التى بدأت اختبارها حاليا لمستخدمى منصة "آى أوه إس" الاختبار سيكون متاحا فقط لمجموعة صغيرة جدا من المستخدمين فى كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والسعودية. وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة تسمح للمستخدم بمشاهدة مقاطع فيديو "يوتيوب" مباشرة من "الخط الزمنى" للمستخدم دون الحاجة إلى مغادرة المحادثة عبر شبكتها الاجتماعية، وذلك لتحسين مشاركة ومشاهدة الوسائط على الشبكة الاجتماعية.

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