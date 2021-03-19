فيديو .. لحظة سحق قطار منطلق بأقصى سرعة لشاحنة فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "سبوتنيك"، تظهر فى الفيديو شاحنة ضخمة متوقفة لسبب غير معروف على سكة الحديد لحظة مرور القطار المنطلق بأقصى سرعته. وتسبب صدم القطار الصاعق للشاحنة، فى سحقها وتفجيرها والقذف بما تبقى من أجزائها لعشرات الأمتار فى مشهد مفزع.

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