سنديانة إسبانية عمرها ألف عام .. أفضل شجرة أوروبية لعام 2021

جدة - نرمين السيد - فازت شجرة سنديان خضراء إسبانية، يبلغ عمرها أكثر من ألف سنة بلقب "أفضل شجرة أوروبية" فى تصويت العام 2021، وهذه هى المرة الأولى التى تفوز فيها إسبانيا باللقب منذ انطلاق المسابقة قبل 10 سنوات، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.





وتصف أليسيا ألونسو، من سكان المدينة، صورتها الأولى عند الشجرة: "لطالما كنت مغرمة بهذه الشجرة، لأنه وفى المرة الأولى التى أتيت فيها إلى هذه القرية أحضرنى زوجى إلى هنا وجلست عند هذه الشجرة والتقط لى صورة هنا".

وتؤكد بيلار فالى أن هذه الشجرة هى بمثابة نقطة مركزية للمجتمع، وتقول "كانت شجرة السنديان دائماً نقطة أساسية، ومكان يتوافد إليه الأطفال بشكل دائم للعب والمرح".

ويمكن العثور على أشجار السنديان، التى تتخذ من منطقة الشرق الأوسط موطنا أساسيا لها فى قرية ليسينا فى شمال شرق إسبانيا، وتحولت هذه الشجرة إلى جزء أساسى من حياة سكانها.

يذكر أن مسابقة "أفضل شجرة أوروبية"، هى مسابقة سنوية تقام بهدف اختيار "أكثر الأشجار المحبوبة" فى أوروبا، ويتم تنظيم هذه المسابقة من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، وفق "يورونيوز".