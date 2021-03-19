جدة - نرمين السيد - واضطر متحف لويس توسو لأعمال الشمع فى سان أنطونيو، بتكساس، إلى نقل التمثال إلى غرفة تخزين، لأن بعض زوار المتحف يقومون بلكمه.
وقال كلاى ستيوارت، المدير الإقليمى لشركة ريبلى انترتينمينت، المالكة للمتحف، إن التمثال تعرض للكم والخدش مما تسبب فى الكثير من الضرر لدرجة أنه كان لا بد من سحبه من العرض العام.
وقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضى، وضع متحف مدام توسو فى برلين التمثال الشمعى لترامب فى صندوق قمامة.
وقال مدير التسويق بالمتحف، أوركيد يالسينداج، فى ذلك الوقت: "أزلنا التمثال كإجراء تحضيرى"، أى خسارته للسباق الرئاسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تعرضه للكم والخدش.. إزالة تمثال ترامب من متحف بتكساس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.