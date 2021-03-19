بعد تعرضه للكم والخدش.. إزالة تمثال ترامب من متحف بتكساس

جدة - نرمين السيد - واضطر متحف لويس توسو لأعمال الشمع فى سان أنطونيو، بتكساس، إلى نقل التمثال إلى غرفة تخزين، لأن بعض زوار المتحف يقومون بلكمه.

وقال كلاى ستيوارت، المدير الإقليمى لشركة ريبلى انترتينمينت، المالكة للمتحف، إن التمثال تعرض للكم والخدش مما تسبب فى الكثير من الضرر لدرجة أنه كان لا بد من سحبه من العرض العام.

وقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضى، وضع متحف مدام توسو فى برلين التمثال الشمعى لترامب فى صندوق قمامة.

وقال مدير التسويق بالمتحف، أوركيد يالسينداج، فى ذلك الوقت: "أزلنا التمثال كإجراء تحضيرى"، أى خسارته للسباق الرئاسى.