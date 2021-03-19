الجارديان: ميرور تبلغ صحفييها بالعمل من المنزل بشكل دائم

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة الجارديان فإن شركة "ريتش"، التى تمتلك أيضا ديلى إكسبريس وديلى ستار ومئات من الصحف الإقليمية فى جميع أنحاء بريطانيا وأيرلندا، ستبلغ ثلاثة أرباع موظفيها، صباح يوم الجمعة، بعدم القدوم للمكتب للعمل بدوام كامل بعد الآن.

"ستفقد العشرات من البلدات متوسطة الحجم مكاتب الصحف المتبقية، وسيضطر الموظفون للانتقال لأقرب مدينة رئيسية إذا كانوا يريدون العمل فى مكتب الشركة"، بحسب الصحيفة.

وأشارت الجارديان إلى أنّه نتيجة للتغييرات فإن هناك صحفة محلية كبيرة من "ديربى تليجراف"، و"كامبريدج نيوز"، و"ليستر ميركورى" مكاتب مخصصة لها، مضيفة: "الصحفيين الذين يعملون على العناوين المحلية للمجموعة فى إيست أنجليا وجزء كبير من جنوب شرق إنجلترا سيتعين عليهم التوجه إلى مقر لندن كأقرب مكتب دائم لهم".

وستضطر "ريتش" إلى الاحتفاظ بمكاتب مركزية مليئة بقاعات اجتماعات فى بلفاست، بريستول، برمنجهام، دبلن، كارديف، جلاسكو، نيوكاسل، هال، ليدز، ليفربول، لندن، مانشستر، نوتنجهام، بليموث".

ووجدت دراسة استقصائية داخلية لشركة "ريتش" أن معظم موظفيها شعروا أنهم ليسوا بحاجة لأن يكونوا فى مكتب للقيام بعملهم، وأن 70%، من الموظفين ما زالوا يفتقدون رؤية زملائهم شخصيا.

وقال متحدث باسم "ريتش": أجرينا مسحًا لجميع الزملاء أظهر أن الغالبية وجدت أن العمل فى المنزل يناسب احتياجاتهم".

وأخبرت "ميل أونلاين" أنه من المتوقع أن يبدأ الصحفيين فى العودة للمكتب اعتبارًا من نهاية مارس؛ فى حين أبلغت صحيفة الجارديان موظفيها أنهم سيعملون من المنزل حتى الخريف، وكلتا الصحيفتين ملتزمتين بأن يكون الموظفون مقيمين فعلياً فى غرفة الأخبار على المدى الطويل.