طليق كيم كاردشيان أغنى أمريكى داكن البشرة

ووفقاً لـ"سكاى نيوز" فإن ويست بعد أن ادعى أنه كان مديونا بـ53 مليون دولار قبل ثلاث سنوات فقط، أصبح مغنى الراب وقطب الموضة مليارديراً معتمداً العام الماضى بمساعدة علامته التجارية الناجحة للملابس والمدربين "ييزى" "Yeezy".
ووفقا لـ"بلومبيرج"، فإن قيمة علامة "ييزى" التجارية التابعة لشركة "ويست" وتتعامل مع شركة "جاب" وشركة "أديداس" العملاقة للملابس الرياضية، تبلغ 3.2 مليار دولار لـ4.7 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة خط "ييزى-جاب" الجديد المقرر إطلاقه فى وقت لاحق من هذا الصيف، أكثر من 970 مليون دولار، ونظراً لأنه المالك الوحيد لشركة "ييزى" فإن الكثير من صافى ثروته الشخصية يأتى من هناك.
وفى عام 2020، ذكرت مجلة "فوربس" أن ثروة كانى ويست، كانت تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار دولار بفضل امبراطوريته "ييزى" واعترض كانى على هذا الرقم، وقال إن ثروته تزيد على 3 مليارات دولار.
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