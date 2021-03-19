جدة - نرمين السيد - جاء إعلان تويتر، بحسب ما أورده موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص، بعد أشهر من حظره لدونالد ترامب من منصته للتدوين المصغر.
وستحدد السياسات الجديدة كيفية تعامل تويتر مع السياسيين الذين يخالفون قواعده.
وذكرت تويتر أنها تريد أن تسمع آراء مستخدميها فى السياسات الجديدة لقادة العالم المخالفين لقواعدها.
وقررت تويتر إصدار استطلاع رأى فى الفترة من 19 مارس، حتى 12 أبريل المقبل.
وكتبت الشركة فى منشور مدونة "بشكل عام، نريد أن نسمع من الجمهور ما إذا كانوا يعتقدون أن قادة العالم يجب أن يخضعوا لنفس القواعد التى يخضع لها الآخرون على تويتر".
وتابعت تويتر بقولها "وفى حالة انتهاك زعيم عالمى لقاعدة ما، ما هو نوع إجراء الإنفاذ المناسب."
وأضافت الشركة أنها تتشاور أيضًا مع الأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان بشأن هذه القضية.
تويتر ليست الشركة الوحيدة التى تتصارع مع هذه القضايا فى أعقاب ترامب، حيث لا يزال موقع فيسبوك ينتظر قرارًا من مجلس الرقابة التابع بها حول ما إذا كان سيتم السماح للرئيس السابق بالعودة إلى المنصة أم لا.
ويخطط مجلس الرقابة أيضًا لمعالجة المشكلة الأوسع حول كيفية تعامل فيسبوك مع حسابات المسؤولين المنتخبين، على الرغم من أن الشركة ليست مطالبة بتنفيذ توصيات مجلس الإدارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويتر تراجع سياساتها بشأن حسابات قادة العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.