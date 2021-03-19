تويتر تراجع سياساتها بشأن حسابات قادة العالم

جدة - نرمين السيد - جاء إعلان تويتر، بحسب ما أورده موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص، بعد أشهر من حظره لدونالد ترامب من منصته للتدوين المصغر.

وستحدد السياسات الجديدة كيفية تعامل تويتر مع السياسيين الذين يخالفون قواعده.

وذكرت تويتر أنها تريد أن تسمع آراء مستخدميها فى السياسات الجديدة لقادة العالم المخالفين لقواعدها.

وقررت تويتر إصدار استطلاع رأى فى الفترة من 19 مارس، حتى 12 أبريل المقبل.

وكتبت الشركة فى منشور مدونة "بشكل عام، نريد أن نسمع من الجمهور ما إذا كانوا يعتقدون أن قادة العالم يجب أن يخضعوا لنفس القواعد التى يخضع لها الآخرون على تويتر".

وتابعت تويتر بقولها "وفى حالة انتهاك زعيم عالمى لقاعدة ما، ما هو نوع إجراء الإنفاذ المناسب."

وأضافت الشركة أنها تتشاور أيضًا مع الأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان بشأن هذه القضية.

تويتر ليست الشركة الوحيدة التى تتصارع مع هذه القضايا فى أعقاب ترامب، حيث لا يزال موقع فيسبوك ينتظر قرارًا من مجلس الرقابة التابع بها حول ما إذا كان سيتم السماح للرئيس السابق بالعودة إلى المنصة أم لا.

ويخطط مجلس الرقابة أيضًا لمعالجة المشكلة الأوسع حول كيفية تعامل فيسبوك مع حسابات المسؤولين المنتخبين، على الرغم من أن الشركة ليست مطالبة بتنفيذ توصيات مجلس الإدارة.