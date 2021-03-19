ما السبب؟.. الإنترنت فى ميانمار يدفع جامعة كندية للاعتذار

جدة - نرمين السيد - وانتشرت لقطات "سكرين شوتز" بين الطالب وأستاذ الرياضيات الذى شكك فى وجود الطالب فى ميانمار، خاصة بعد تجاهله مخاوف الطالب بشأن تدهور الوضع الأمنى فى ميانمار.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية؛ فإن العديد من الطلاب فى الجامعات الكندية عادوا إلى بلدانهم الأصلية، وتلقوا الدورات والامتحانات عبر الإنترنت "أونلاين".

وفى رسالة البريد الإلكترونى التى أرسلها الطالب إلى أستاذه أوضح الطالب أنه من المتوقع حدوث تعتيم كامل على الاتصالات فى الدولة، وأنّه يطلب إجراء اختبار فى وقت لاحق، ما دفع الأستاذ الجامعى ليرد عليه بسخرية "حتى الإنترنت سقط مع كورونا؟".

ورد الطالب فى رسالة أخرى: "لم ينقطع الإنترنت مع كورونا، كان هناك احتجاجات حيث أعيش وتم إطلاق النار على ما يقرب من 200 متظاهر، وقرر النظام إغلاق جميع الاتصالات بحلول يوم غد".

وسأل الطالب أستاذه: "هل يجب عليَّ القلق من عدم إجراء الامتحان"، ليرد الأستاذ: "بالطبع يجب عليك ذلك"، وتابع: "بالمناسبة، جعلتنى ملاحظاتك أتساءل كيف تفهم الواقع، لا يتم إطلاق النار على الناس لمجرد الاحتجاج، ولكن لأسباب أعمق بكثير".

وبعد مشاركة لقطات الموثقة للمحادثة بين الطالب والأستاذ الجامعى، عقّبت جامعة "يورك" فى بيان "إن الرسائل المتبادلة بين الأستاذ والطالب لا تعكس قيم المدرسة".

وأضافت المدرسة، فى بيان لها: "لم يستجب الأستاذ لطلب تأجيل الامتحانات، لكننا تواصلنا مع الطالب ووافقنا على طلبه".