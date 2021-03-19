فيديو.. آبل تطور جهازا حديثا قابلا للطى

جدة - نرمين السيد - وتبعاً لموقع LetsGoDigital المتخصص بشئون التقنية والإلكترونيات الحديثة فإن آبل تعمل حالياً على تطوير جيل جديد من هواتف آيفون القابلة للطى المجهزة بشاشات OLED مرنة، تشبه فى تصميمها أجهزة RAZR من موتورولا.
وبالنظر للفيديوهات التى انتشرت مؤخراً لهذه الأجهزة نلاحظ أن هياكلها أتت مشابهة بعض الشيء لهياكل هواتف "آيفون-12" الجديدة، لكنها تُطوى من منتصفها، وحواف الهيكل المعدنية متطابقة لحد ما أيضاً.
وعلى الوجهة الخلفية لهذه الأجهزة تبعاً للفيديوهات ستثبت كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، وبجانبها توجد شاشة صغيرة مربعة الشكل مقاسها مساو لمقاس الإطار الذى ثبتت فيه عدسات الكاميرا.
كما تظهر التسريبات أن زر الطاقة الرئيسى فى هذه الأجهزة سيكون مثبتا على الحافة اليمنى للهيكل، بينما ستكون أزرار التحكم بالصوت على الجهة المقابلة.
ومن المتوقع أن تطرح هذه الهواتف فى الأسواق العام القادم، وأن تبدأ أسعارها من 1200 دولار تقريبًا.
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