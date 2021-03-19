جدة - نرمين السيد - وواجه مستخدمو تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعى واتس آب وماسنجر وإنستجرام عطلًا مفاجئًا، اليوم الجمعة، حيث توقفت جميع التطبيقات عن استقبال أو إرسال أية رسائل بين المستخدمين.
واشتكى عدد من المستخدمين من خلال تعليقات على موقع Downdetector من صعوبة فى استقبال أو إرسال أية رسائل من خلال واتس آب، ماسنجر، وإنستجرام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. عودة ماسنجر وواتس آب وإنستجرام للعمل بعد عطل فنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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