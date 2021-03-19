عاجل.. عودة ماسنجر وواتس آب وإنستجرام للعمل بعد عطل فنى

جدة - نرمين السيد - وواجه مستخدمو تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعى واتس آب وماسنجر وإنستجرام عطلًا مفاجئًا، اليوم الجمعة، حيث توقفت جميع التطبيقات عن استقبال أو إرسال أية رسائل بين المستخدمين.

واشتكى عدد من المستخدمين من خلال تعليقات على موقع Downdetector من صعوبة فى استقبال أو إرسال أية رسائل من خلال واتس آب، ماسنجر، وإنستجرام.