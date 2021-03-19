فيديو .. بايدن يتعثر 3 مرات ويسقط خلال صعوده الطائرة الرئاسية

جدة - نرمين السيد - وكان بايدن، البالغ 78 عاما والذى يعتبر الرئيس الأمريكى الأكبر سنا فى تاريخ الولايات المتحدة، يركب الرحلة رقم واحد فى قاعدة أندريوس الجوية المشتركة للسفر إلى مدينة أتلانتا من أجل عقد اجتماع مع زعماء الجاليات الآسيوية المحلية بعد حادث إطلاق نار فى 3 صالات تدليك.

وخلال صعوده درج الطائرة تعثر الرئيس الأمريكى لكنه تمكن من الامساك بالدرابزين وواصل السير، لكن توازنه اختل مرة ثانية ثم ثالثة حتى سقط على ركبتيه.

وإثر ذلك قام بايدن بشكل سريع وصعد الدرج قبل أن يلقى التحية ويدخل إلى الطائرة.

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن هذا الموقف المحرج يأتى كحلقة جديدة فى سلسلة حوادث أثارت القلق بشأن الحالة الصحية للرئيس الأمريكى، الذى جذب أمس الخميس اهتمام وسائل الإعلام حينما وصف من جديد عن طريق الخطأ نائبته، كامالا هاريس، بالرئيسة.