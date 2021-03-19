عطل فنى يضرب واتس آب

جدة - نرمين السيد - واشتكى مستخدمو موقع "واتس آب" من توقف الخدمة، وهو ما أدى إلى حالة غضب بين رواد التطبيق.

فى حين لم تعلن الشركة حتى الآن السبب وراء تعطل الخدمة.