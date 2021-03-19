بعد واتس آب.. عطل فنى يضرب إنستجرام

جدة - نرمين السيد - وضرب العطل الفنى، مساء اليوم الجمعة، تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام". فى حين لم تعلن الشركة المسؤولة عن التطبيق حتى الآن السبب وراء تعطل الخدمة. كما ضرب عطل فنى مساء اليوم الجمعة، تطبيق "واتس آب" على الهواتف المحمولة.



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