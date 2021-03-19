مشكلة فنية.. لماذا قد يتعطل واتس آب وإنستجرام وفيس بوك عالميا؟

جدة - نرمين السيد - يقول موقع Downdetector "داون ديتيكتور"، الذى يراقب حالات انقطاع مواقع الويب، إنه فى الفترة الأخيرة واجه ارتفاعًا فى عدد المستخدمين الذين يبلغون عن مشكلات مع خدمات واتس آب.

ويحدث انقطاع الخدمة بين الحين والآخر، ولكن اتساع نطاق هذا الاضطراب الأخير يكون من نواحٍ عديدة، بحسب موقع "ذا فيرج"؛ حيث تعمل الشركة المالكة لـ"فيس بوك" على دمج Facebook Messenger و Instagram DMs، والآن بعد أن تقاسموا البنية التحتية، يبدو أن انقطاع أحدهما قد يعنى انقطاعًا للآخر أيضًا.

وفى تصريحات للمتحدث باسم "فيس بوك" لـ"سى إن بى" الأمريكية: "تسببت مشكلة فى أحد أنظمتنا البرمجية المركزية فى أن يواجه العديد من الأشخاص مشكلة فى الوصول إلى مجموعة تطبيقات Facebook"، مضيفاً: "لقد حققنا سريعاً، وبدأنا فى استعادة الوصول، ونحن الآن نراقب التعافى الكامل. نأسف للإزعاج".

وكانت هناك تقارير واسعة النطاق عن مشاكل فى جميع أنحاء العالم، حيث قال المستخدمون إنهم غير قادرين على النشر على "فيس بوك" أو عرض القصص على "إنستجرام"، وبعض التقارير عن مشاكل مع "ماسنجر" أيضًا.

عانى كل من "فيس بوك"، و"إنستجرام" و"واتس آب" من أسوأ حالات انقطاع الخدمة فى وقت سابق فى شهر مارس 2020، مع استمرار المشكلات التى نُسبت فى النهاية إلى "تغيير تكوين الخادم" لأكثر من 24 ساعة.

وبحسب صحيفة ذا إنديان إكسبريس؛ فإن المتحدث باسم واتس آب يدّعى بأن الخدمة ظلّت معطلة فقط لمدة 49 دقيقة، إلا أنّ المستخدمين قالوا إنها توقفت لأكثر من ساعة.

وعلى الرغم من أن الشركة لم تكشف عن السبب الدقيق؛ إلا أنها أكدت وجود مشكلة فنية. "فى وقت سابق اليوم، تسببت مشكلة فنية في صعوبة وصول الأشخاص إلى بعض خدمات Facebook. لقد حللنا هذه المشكلة للجميع، ونعتذر عن أي إزعاج"، بحسب ما قال متحدث باسم فيس بوك لـ"إنديان إكسبريس".

أمّا "الإندبندنت" فتقول إن "الشركة تعرّضت لعدد كبير من الانقطاعات فى السنوات الأخيرة، خاصة بعد أن أصبحت أكثر تشابكًا، فقد أصبحت هذه الانقطاعات أكبر، نظرًا لأن أى تعطل فى أحد أنظمة أي تطبيق من التطبيقات الثلاثة (فيس بوك، واتس آب، إنستجرام) يعنى عادةً تعطل جميع التطبيقات".

وتضيف الإندبندنت: "يشير النقاد إلى أن التكامل المتزايد بين التطبيقات يمكن أن يجعل أى جهود تنظيمية لتفكيكها أكثر صعوبة، مما قد يجعل أى انقطاع دراماتيكيًا".

ويبدو أن القائمين على شركات فيس بوك سيخرجون بنفس التصريحات التى يخرجون بها كل مرة وهى أن هناك مشاكل فى البرمجة، أو هناك تغيير فى تكوين الخادم، دون إبداء أسباب واضحة، خاصة بعد العمل على دمج التطبيقات الثلاثة معاً، وهو ما يزيد الأمر صعوبة.