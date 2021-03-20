بمناسبة عيد الأم .. شركة ترسل مرتبات موظفيها لأمهاتهم

جدة - نرمين السيد - وقالت شركة للتسويق الإلكترونى، فى منشور داخلى: "السادة الأفاضل العاملين بالشركة تحية طيبة وبعد.. بمناسبة عيد الأم نود توجيه تحية احترام وتقدير لأمهاتكم على حسن التربية والالتزام التام بواجبات عملكم والضمير اليقظ دائما".

وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، تابع المنشور: "بمناسبة هذا اليوم، عيد الأم، تقرر صرف راتب شهر مارس يوم 18 بدلا عن يوم 25، على أن يتم صرف الراتب وإرسال مندوب من الشركة لتسليم الراتب للأمهات تقديرا من الشركة لهن".

وقال مدير الشركة، المهندس محمد الأمير، إن الفكرة جاءت بعدما اقترحها أحد أفراد فريق العمل خلال اجتماع جرى بعد عيد الحب الماضى، الذى قامت الشركة فيه بتعيين أخصائية نفسية للموظفين غير المرتبطين.

وأشار الأمير، إلى أنه تم التعامل مع الأمر فى البداية على سبيل المزاح، ثم وافقت عليه إدارة الشركة، مما أثار دهشة جميع الموظفين إلا أنهم قبلوا به فيما بعد.

وأضاف أنه تم تعيين مندوبين من الشركة من أجل إرسال المرتبات للأمهات قبل أسبوع كامل من عيد الأم، لإدخال البهجة والسرور عليهم.

وحول رد فعل الأمهات بعد التواصل معهن، قال الأمير، إنها كانت "كوميدية للغاية"، وكان أبرزها تعليقات مثل: "أخيرا سأعرف مرتب ابنى"، و"أخيرا سيقع تحت يدى"، و"الهدية ستأتى قبله (عيد الأم) بأسبوع".