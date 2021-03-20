جدة - نرمين السيد - وأوضح المكتب فى تغريدة أن "ثورانا بركانيا بدأ فى فاجرادالسفيال"، فى إشارة إلى جبل يقع على بعد حوالى 30 كيلومترا جنوب غربى العاصمة. وأضاف أن الحركة الجوية من وإلى مطار كيفلافيك الدولى قد توقفت، فيما تم إرسال طائرة هليكوبتر على متنها طاقم علمى لتقييم مدى ثوران البركان. وتظهر الصور المنشورة على مواقع وسائل الإعلام المحلية سماء الليل وهى متوهجة جراء الحمم البركانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. بركان يثور فى جنوب غرب إيسلندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.