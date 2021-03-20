وكالة الفضاء الروسية تؤجل إطلاق 38 قمرا صناعيا

جدة - نرمين السيد - وقال دميترىروجوزين مدير (روسكوسموس) - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - إن "تأجيل عملية الإطلاق تم بعد تسجيل ارتفاع حاد فى الضغط، بسبب الظروف المناخية، وذلك من أجل عدم المخاطرة بهذه الأقمار".

وكان من المقرر أن تطلق "روسكوسموس"، اليوم، 38 قمرا صناعيا، بينها قمر تونسى محلى الصنع "تحدى واحد"، وقمر سعودى "شاهين سات"، وقمر إماراتى "DMSAT-1".

وستحمل مركبة "سويوز-2.1a" الروسية، 38 قمرا صناعيا لـ18 دولة، بينها الدول العربية الثلاث، ودول أخرى مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا والأرجنتين وإيطاليا.