القضاء الأمريكى يغرم آبل 308 ملايين دولار لانتهاكها براءة اختراع

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت أن المحلفين أمروا الشركة بدفع تعويض عن استغلال الاختراع، واستند تحديد المبلغ على كمية مبيعات المنتج أو الخدمة المستغلة.
وكانت شركة PMC، وهى شركة مرخصة، رفعت دعوى قضائية ضد شركة آبل فى عام 2015 واتهت خدمة iTunes التابعة لآبل بانتهاك سبع براءات اختراع خاصة بها.
ورغم أن آبل نجحت فى الطعن أمام مكتب براءات الاختراع الأمريكى، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت القرار فى مارس العام الماضى ما مهد الطريق للحكم الجديد.
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