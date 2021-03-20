انفجار قمر صناعى أمريكى فى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وأوضح السرب فى تغريده له عبر تويتر أن القمر انفجر إلى 16 قطعة، فى الساعة 10.11 بتوقيت موسكو يوم 10 مارس الجارى.

وأكد السرب أنه بعد مراقبة الانفجار، لم تكتشف أى آثار لاصطدامه بجسم آخ، حسبما نقلت روسيا اليوم.

ووفقا لبيانات سلاح الجو الأمريكى، كان هذا القمر قبل انفجاره يحلق فى مدار لا يقل ارتفاعه عن 800 كيلومتر ولا يزيد عن 817 كيلومترا.

ولم يكشف ما إذا كانت هذه القطع تشكل خطورة على الأجهزة والأقمار الصناعية العاملة فى الفضاء.

وتم إطلاق القمر الصناعى NOAA 1، فى شهر يونيو 2002 وتوقف عن الخدمة عام 2013 .