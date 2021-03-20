اكتشاف مواقع قرابين و500 قطعة عمرها 3.000 عام بالصين

جدة - نرمين السيد - وقال "تانغ فاى" رئيس فريق التنقيب فى أطلال سانشينغدوى ورئيس معهد بحوث الآثار الثقافية وعلم الآثار بمقاطعة سيتشوان – فى تصريح اليوم - إن الحفر الجديدة تقع بجوار حفرتين لتقديم القرابين تم اكتشافهما عام 1986، حيث تشكل هذه الحفر معا منطقة قدم فيها سكان حضارة "شو" القديمة القرابين إلى السماء والأرض وإلى أسلافهم، وصلوا من أجل الرخاء والسلام.

وأوضح فاى أن الحفر مستطيلة بمساحات تتراوح بين 5ر3 و19 مترا مربعا.

وحتى الآن، استخرج علماء الآثار عناصر ثقافية مختلفة من 4 حفر، بما فى ذلك قطع من أقنعة ذهبية ورقاقة ذهبية وأقنعة برونزية وأشجار برونزية وعاج ويشم، فيما ما تزال بقية الحفر المكتشفة حديثا قيد التنقيب.

وأضاف فاى أنه تم أيضا استخراج قطع من منحوتات عاجية، وبقايا منتجات من الحرير والنسيج، وأرز متفحم وبذور أشجار.

ويعد موقع أطلال سانشينغدوى من بين أفضل 10 اكتشافات أثرية فى الصين خلال القرن العشرين، حيث تبلغ مساحة الموقع الأثرى 12 كيلومترا مربعا.

ويعتقد أنه بقايا مملكة شو، التى يعود تاريخها إلى حوالى 4.800 عام واستمرت لأكثر من 2.000 عام.

ووضعت السلطات الصينية أطلال سانشينغدوى تحت الحماية على المستوى الوطنى فى عام 1988.