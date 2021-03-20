صور.. الفئران تهدد حياة سكان أستراليا

جدة - نرمين السيد - وفقا لصحيفة جارديان البريطانية، انتشرت الفئران فى منطقة "نيو ساوث ويلز"، و"كوينزلاند"، وسط مخاوف من انتشار ما يسمى "فئران الطاعون".

ويبقى سقوط أمطار من السماء، على المنطقة، الأمل الوحيد للقضاء على تلك الفئران، خاصة بعدما امتلأت المنازل بأصوات الفئران المزعجة، وكذلك فضلاتهم.

وروى عدد من السكان تجربتهم المأسواية مع انتشار الفئران، حيث تفر مئات الآلاف منها فى كل الاتجاهات وبشكل عشوائى، ولا تجدي معها المبيدات حلا.

وتقول ليزا جور مواطنة أسترالية، أنها تفاجئت بأن الكرسى الذى تجلس عليه فى منزلها أصبح غير مريح، فنزعت القماش الخارجى لضبطه، وتفاجئت بعشرات الفئرات الصغيرة قد صنعت لها عشا فى الكرسى بدلا من القطن.

فيما خرجت كارين فوكس، من سكان دوبو، من الحمام صباح الجمعة لتجد عشرات الفئران تحدق بها من فتحة السقف، ولم تستطع فعل شئ لها لنفاذ الفخاخ من المتاجر وكذلك السم، وتقول: "استطعت جمع 400 فأر فى ليلة واحدة وألقيت بها خارج المنزل".

لم يعد هناك طعاما آمنا فى المتاجر، مما اضطر المواطنون لتقليل المخزون بشكل كبير، ووضعوا كل الطعام فى حاويات سميكة، وكذلك استخدموا ثلاجات فارغة لتخزين الباقى، خاصة أن الفئران بدءت فى مضغ زجاجات المشروبات الغازية البلاستيكية.