وفاة آخر فرد من قبائل الأمازون الأصلية متأثرا بكورونا

جدة - نرمين السيد - ولفظ آروكا جوما، آخر الرجال فى قبيلة "جوما"، أنفاسه الأخيرة، فى مستشفى "بورتو فيلو" بالبرازيل، بسبب تداعيات إصابته بـفيروس كورونا.
وأرجعت تقارير إصابة آروكا إلى دخول أشخاص "غير أصليين" لمناطق قبائل الأمازون، وقيامهم بأنشطة غير قانونية مثل قطع الأشجار والتعدين.
وبموت آروكا تنتهى قبيلته، إذ أن الرجل الذى يبلغ عمره 90 عامًا، لديه 3 بنات، تزوجن من قبائل أخرى، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
ووصل أعداد قبيلة "جوما" فى العام 1934 إلى 100 شخص فقط، وتراجع العدد إلى 6 بعد مرور 30 عاما، ليصبح آروكا الرجل الوحيد على قيد الحياة عقب وفاة صهره فى 1999.
وكانت جماعات مدافعة عن حقوق السكان الأصليين قد نددت بإجراءات الحكومة البرازيلية لمواجهة تفشى كوفيد-19، وتأثير ذلك على قبائل الأمازون التى تواجه أيضاً العديد من التحديات الأخرى كالتغير المناخى.
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