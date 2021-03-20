اكتشاف سمكة قرش متحجرة ذات أجنحة بالمكسيك

جدة - نرمين السيد - وتشير مجلة ساينس Science، إلى أن باحثين من فرنسا وألمانيا والمكسيك برئاسة رومين فولا من المركز الوطنى الفرنسى للبحوث العلمية، اكتشفوا عام 2012 فى ترسبات كلسية عمرها 93 مليون عام، بمنطقة فاليسيلو بالمكسيك، سمكة قرش كاملة غريبة الشكل مجنحة وبحالة جيدة.
وقد أطلق العلماء على هذا النوع من الأسماك اسم Aquilolamna milarcae أى "القرش النسر"، مع أنها لا تشبه أبدا أسماك القرش المعروفة، ما اضطر العلماء إلى إنشاء عائلة خاصة لها ضمن رتبة اللمنيات Lamniformes "أسماك القرش الحديثة". وتتميز هذه السمكة بطولها "1.65 متر" وطول الزعانف الصدرية التى تشبه الأجنحة "1.90 متر".
وتمنحها ميزاتها التشريحية مظهرا غريبا، يجمع بين السمات المورفولوجية لكل من أسماك القرش والشفنين، ولها جسم طويل يشبه الطوربيد وذيل. ولها زعانف صدرية طويلة ورفيعة، وفم عريض بأسنان صغيرة جدا، يبدو أنها كانت تستخدمها لجمع العوالق.
ويعتقد الباحثون، أن هذا النوع من أسماك القرش كان بطيء الحركة نسبيا، وكانت تستخدم زعانفها الصدرية الطويلة وذيلها للانزلاق فى الماء بفم مفتوح لجمع العوالق.
وقبل هذا الاكتشاف، كان علماء الأحافير قد اكتشفوا مجموعة واحدة من أسماك أحفورية كانت تتغذى على العوالق من رتبة الثعابين "Pachycormiformes". ولكن بعد هذا الاكتشاف وفقا للعلماء أصبحت بنية النظام البيئى البحرى الطباشيرى أكثر تطورًا.
ويشير هذا الاكتشاف إلى تجربة تطورية مبكرة بصورة غير متوقعة، مع ظهور أسماك قرش مجنحة، كما الحال مع أسماك المانتا "شيطان البحر" والشفنين الطائر، قبل 30 مليون سنة بنهاية العصر الطباشيرى. ولكن يبدو أن هذا التطور، تحول إلى طريق مسدود بالنسبة لأسماك القرش واختفى فى نهاية العصر الطباشيرى وبداية العصر الباليوجينى.
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